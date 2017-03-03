Londra Gazete
Son haberler
3 Mart 2017 - “Şimdi markalaşarak büyüme zamanı”
3 Mart 2017 - “NHS kesintileri sizi de etkileyecek”
3 Mart 2017 - Aleviler Trafalgar Meydanı’nda ‘Hayır’ diyecek
2 Mart 2017 - +1 Türkiye Platformu yeni dönem toplantılarına başladı
2 Mart 2017 - CHP UK’den Emekçi Kadınlar için panel ve konser
Home / Magazin / Acun Ilıcalı’nın görüntüsü şok etti

Acun Ilıcalı’nın görüntüsü şok etti

— 3 Mart 2017

Acun ılıcalı’nın büyük bir ekip ile hazırlayıp aynı zamanda sunuculuğunu yaptığı ”Survivor” yarışması nefesleri kesmeye devam ederken ünlü sunucunun yarışmalardan arta kalan zamanlarını ada da motoruyla gezerken çektiği görüntüler oldukça beğeni toplamaya devam ediyor.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı İnstagramı aktif olarak kullanan ünlüler arasında bulunurken,bir çok ünlü isim gibi İnstagram’ın yeni güncellenen video özelliğini Dominik Cumhuriyeti gezisi sırasında çektiği videoları takipçileri ile paylaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğu en son ki motor gezisinde Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu olan Oğulcan Engin ile birlikte yapan Ilıcalı motorunu üstsüz kullanması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Motorunun aynasından yansıyan görüntüde T-shirt’ü olmadan motor kullandığı belli olurken,Oğulcan Engin’in de aynı şekilde üstsüz olduğu gözlerden kaçmadı.

Haber Okunma Sayısı: 224
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Mart 2017 Perşembe
Sayı 835

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close