Acun Ilıcalı’nın görüntüsü şok etti

Parlamento, Kraliçe’ye zam yapacak— 3 Mart 2017
İngiliz parlamentosu Kraliçe 2. Elizabeth’in yıllık gelirini artırmaya hazırlanıyor.
Acun ılıcalı’nın büyük bir ekip ile hazırlayıp aynı zamanda sunuculuğunu yaptığı ”Survivor” yarışması nefesleri kesmeye devam ederken ünlü sunucunun yarışmalardan arta kalan zamanlarını ada da motoruyla gezerken çektiği görüntüler oldukça beğeni toplamaya devam ediyor.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı İnstagramı aktif olarak kullanan ünlüler arasında bulunurken,bir çok ünlü isim gibi İnstagram’ın yeni güncellenen video özelliğini Dominik Cumhuriyeti gezisi sırasında çektiği videoları takipçileri ile paylaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğu en son ki motor gezisinde Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu olan Oğulcan Engin ile birlikte yapan Ilıcalı motorunu üstsüz kullanması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Motorunun aynasından yansıyan görüntüde T-shirt’ü olmadan motor kullandığı belli olurken,Oğulcan Engin’in de aynı şekilde üstsüz olduğu gözlerden kaçmadı.
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