‘Ah Şu Gençler’ Manchester’da seyirci ile buluşacak

MANCHESTER Türk İngiliz Derneği kurduğu Türkçe tiyatro ekibi ile ‘Ah Şu Gençler’ adlı oyunu sahneleyecek.

Manchester Türk İngiliz Derneği kütür sanat çalışmaları kapsamında Türkçe tiyatro kulübü kurdu.

Yaptıkları faaliyetlerle adını duyuran dernek, Manchester’ın ilk Türk müziği korosunu, ilk Türk halkoyunları ve resmi turnuvaya katılan ilk dernek futbol takımını kurmuştu.

İlklere imza atan Manchester Türk İngiliz Derneğinin kurduğu Türkçe tiyatro kulübü ilk oyununu 5 Mart Pazar günü sahneleyecek. Manchester ve civarındaki tiyatroseverler karşısında sahnelenecek oyunun adı usta kalem Turgut Özakman’ın ‘Ah Şu Gençler’ adlı eseri.

Tek perde ve tek sahne şeklinde oynanacak piyesin yönetmenliğini Gülçin Çakır, reji asistanlığını Asıl Özdemir, plan ve organizasyon direktörlüğünü ise Serap Yılmaz üstleniyor.

Turgut Özakman’ın 1983 yılında yazdığı kabare türü müzikli oyun, Manchester’da yaşayan 12 tiyatrosever gönüllü tarafından sahnelenecek.

Yazar Özakman, gençleri çok seven biri olarak bu oyunda gençlerin ağzından aile ilişkilerini ve sorunları tatlı bir dille anlatıyor.

Oyun yazıldığı yıllarda gençlerin yetişkinlere, yetişkinlerinse gençlere bakış açısını sergiliyor.

Danslarla şenlendirilen oyun, yıllar geçse de aile içinde yaşanan tatlı gerginlikler, yetişkin ve çocuk arasındaki sorunsalların devam etmesinden dolayı güncelliğini koruyor.

MTBA Tiyatro Kulübü adına yazılı açıklama yapan Serap Yılmaz, ilk oyunlarını seyircilerle buluşturmaktan dolayı derin bir heyecan ve coşku içerisinde olduklarını ve oyunda izleyenleri biraz eskilere yolculuk yaptırmak, günümüzden biraz farklı ama çocukluğumuzla birebir örtüşen o güzel günleri hatırlatmak istediklerini vurguladı.

“Oyunda çok emek veren tiyatro ekibi üyeleri nasıl bu oyunda kendilerinden birçok şey buldularsa, seyircilerin de sahnede kendi izlerine rastlayacağına inanıyoruz.” diyen Yılmaz, sponsorlarının destekleri ile olduğu tek perdelik, bol eğlenceli oyunlarında tüm tiyatroseverleri görmekten büyük bir mutluluk duyacaklarını belirtti.

5 Mart Pazar günü, saat 19.30’da gerçekleşecek tiyatroya 270A Lightbowne Road, Manchester, M40 5HQ adresinde yer alan North West Theatre Arts ev sahipliği edecek.

Sınırlı sayıda kalan ve 8 pounddan satılan tiyatronun biletleri Sultanahmet Grill Restaurant ve Venüs Food Marketten temin edilebilir.

Tiyatro Kulübü Oyuncuları: Asil Özdemir, Asu Uzun Latham, Didem Gül Edwards, Eşref Ulaş, İlknur Deynekçi, İrem Deynekçi, Mihemedo Korkut, Pelin Akın, Serap Yılmaz, Şebnem Ata ve Wellington Tsang