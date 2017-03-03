Aleviler Trafalgar Meydanı’nda ‘Hayır’ diyecek

MI6, James Bond imajını kırmak istiyor— 3 Mart 2017
İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6’nın, James Bond imajının olumsuz etkilerini kırmak üzere siyahi ve Asyalı İngiliz vatandaşlarını da kadrosuna katmak için çalışma başlatacağı bildirildi.
BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF), Anayasa referandumu kapsamında ‘Hayır’ protestosu gerçekleştirecek.
BAF tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: “Ülkemizin aydınlık geleceği için Biz Aleviler ve Alevi Dostları 26 Mart Pazar Günü Trafalgar Meydanında Olacağız. 16 Nisan Pazar günü ülkemizde yapılacak referandumun sonucunu Hayır olarak değiştirmek ve AKP eli ile getirilen tüm zulümlerin, karanlığın, hukuksuzluğun, tutuklama ve işkencelerin daha fazla ileriye gitmesini engellemek için 26 Mart Pazar günü saat 13.00’te Londra Trafalgar Meydanında olacağız. Giderek daha fazla gericileşen ve orta çağ karanlık sistemlerine dönüşen AKP sistemine DUR demek için Trafalgar Meydanında Olacağız! Demokratik bir Cumhuriyet ve Kardeşçe Yaşanan bir Türkiye için Trafalgar Meydanında olacağız! Gericiliğe, Irkçılığa, Diktatörlüğe, Şeriata ve Savaşlara HAYIR demek için Tüm dostlarımızla birlikte Trafalgar Meydanında olacağız.”
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