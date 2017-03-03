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Futbolda bu haftanın maçları

— 3 Mart 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerle, Barnet Sunday Veteran Cup, Veteran Junior Cup , Locus Estate Türk Veteran O35 ve O45 Kümelerinde 5-6 Mart günleri oynanacak maçların programı.

5 MART PAZAR

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme

Wadham Lodge Sports Ground

14.00 Düzcespor-Trabzonspor

Peter May Sports Centre

14.00 Fenerbahçe-Esenler

Douglas Eyr Sports Centre

14.00 Yeni Boğaziçi-Yalova

Hackney Marshes

14.00 Türkmenköy-Gaziantepspor

Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme

Pymmes Park

14.00 Diyarbakırspor-Pekünspor

14.00 Doğan TB-Yeşilada

Hackney Marshes

14.00  Koçgiri-Küçük Kaymaklı

Edmonton Community School Sports Ground

14.00 Mehmetçik-GS FC

Barnet Sunday League Veteran Cup

Muswell Hill Sports Ground

10.30 Crouch End Wampires-Globe Rangers

Aylands Open Space

11.00 Continental 58-Waltham Forest Vets

12.00 Persian-London Turkish Masters

Junior Cup

New River Sports Centre

13.30 Anatolians-Oakwood Town

6 MART PAZARTESİ

Locus Estate O35 Türk Veteran Ligi

New River Sports Centre

19.30 Diyarbakırspor-Kafkas Gençlik

19.30 Anatolia-Yurtseven

20.30 Adana Demirspor-Yeni Boğaziçi

20.30 Gaziantepspor-Mavericks

21.30 Akova-Kaleburnu

21.30 Türkmenköy-Narlı FC

Locus Estate O45 Türk Veteran Ligi

New River Sports Centre

19.30 Yeni Boğaziçi-Vadili

20.30 Türkmenköy-Euromed

21.30 Yavruvatan-Akdeniz

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