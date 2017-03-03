Futbolda bu haftanın maçları

Parlamento, Kraliçe’ye zam yapacak— 3 Mart 2017
İngiliz parlamentosu Kraliçe 2. Elizabeth’in yıllık gelirini artırmaya hazırlanıyor.
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerle, Barnet Sunday Veteran Cup, Veteran Junior Cup , Locus Estate Türk Veteran O35 ve O45 Kümelerinde 5-6 Mart günleri oynanacak maçların programı.
5 MART PAZAR
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme
Wadham Lodge Sports Ground
14.00 Düzcespor-Trabzonspor
Peter May Sports Centre
14.00 Fenerbahçe-Esenler
Douglas Eyr Sports Centre
14.00 Yeni Boğaziçi-Yalova
Hackney Marshes
14.00 Türkmenköy-Gaziantepspor
Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme
Pymmes Park
14.00 Diyarbakırspor-Pekünspor
14.00 Doğan TB-Yeşilada
Hackney Marshes
14.00 Koçgiri-Küçük Kaymaklı
Edmonton Community School Sports Ground
14.00 Mehmetçik-GS FC
Barnet Sunday League Veteran Cup
Muswell Hill Sports Ground
10.30 Crouch End Wampires-Globe Rangers
Aylands Open Space
11.00 Continental 58-Waltham Forest Vets
12.00 Persian-London Turkish Masters
Junior Cup
New River Sports Centre
13.30 Anatolians-Oakwood Town
6 MART PAZARTESİ
Locus Estate O35 Türk Veteran Ligi
New River Sports Centre
19.30 Diyarbakırspor-Kafkas Gençlik
19.30 Anatolia-Yurtseven
20.30 Adana Demirspor-Yeni Boğaziçi
20.30 Gaziantepspor-Mavericks
21.30 Akova-Kaleburnu
21.30 Türkmenköy-Narlı FC
Locus Estate O45 Türk Veteran Ligi
New River Sports Centre
19.30 Yeni Boğaziçi-Vadili
20.30 Türkmenköy-Euromed
21.30 Yavruvatan-Akdeniz
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak