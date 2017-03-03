Guardian, Türkiye’yi haber yaptı

Pizzacıdaki cinsel ilişki güvenlik kameralarına yakalandı— 3 Mart 2017
İngiliz The Sun gazetesinin sayfalarına taşınan skandala adı karışan isimler, 29 yaşındaki Daniella Hirst ile 31 yaşındaki Craig Smith…
İngiltere’nin en saygın gazeteleri arasında yer alan The Guardian, 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi Türkiye’nin resmini çekti.
İstanbul muhabiri Kareem Shaheen imzası taşıyan kapsamlı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geniş yetkiler öngören referandum öncesi gazetecilerin, milletvekillerinin ve aktivistlerin hapse atıldığı vurgulandı.
Gazetenin internet sayfasında manşet altında yer alan yazıdan öne çıkan noktalar şöyle:
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AYNI KEFEYE KOYUYORLAR
Fakat muhalifler, gücün kendi seçtiği meclis ve yargı üzerindeki hakimiyetini konsolide edecek Edoğan’ın elinde toplanacağı ve Türkiye’nin tek adam rejimine dönüşeceği yönündeki endişelerini dile getiriyor.
ŞU ANDA 152 GAZETECİ HAPİSTE
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