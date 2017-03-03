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İngiltere İşçi Partisi’nin üye sayısında rekor düşüş

— 3 Mart 2017

 

İngiliz Guardian gazetesindeki habere göre, İngiltere‘de muhalefetteki İşçi Partisi geçen yazdan bu yana 26 bin üyesini kaybetti.

Geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana partiden 26 binden fazla üyenin partiden istifa ettiği ortaya çıktı. Üyelikten ayrılanların sayısının en fazla olduğu dönem 2015 yılında yapılan genel seçimlere rastlarken 7 bin üye de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in Brexit’i desteklediğini açıklamasının ardından partiden ayrılma kararı aldı.

Times gazetesinin yayınladığı verilerde de 2016 yılındaki istifalar bir önceki yılın iki katına ulaşırken 15 binden fazla partili de geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren partiyle ilişkilerini kesti.

7 binden fazla üyenin parti lideri Corbnyn’in Brexit için hükümeti destekleyeceğini açıklamasının ardından istifa ettiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili gazeteye konuşan İşçi Partisi sözcüsü, bu verilere karşın partinin Batı Avrupa‘daki en yüksek sayıya sahip parti olduğunu söyledi. (DHA)

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