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İngiltere’de küçük işletmeler nakit biriktiriyor

— 3 Mart 2017

İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci yaklaştıkça, ülkedeki küçük işletmeler nakit biriktiriyor ve yatırımlarını azaltıyor.

Lloyd Banking Group’un 6 aylık dönemlerle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, yıllık gelirleri 1 milyon GBP’nin altındaki şirketlerin gelecek 6 ayda yapmaları beklenen ortalama yatırım, temmuz ayındaki beklentilere göre yüzde 74 azalarak 21 bin 690 sterline indi.

Bu, şirketlere yatırım planlarının sorulmaya başlandığı 2015 yılından bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Lloyds Bankanı Group yöneticisi Jo Harris yaptığı açıklamada, “İşletmelerin esnekliklerini artırmak için yatırımlarını kısarken dikkatli olmaları gerekli. Frene çok sert basmamalılar. Nakite sahip olmak şirketlerin ekonomideki her hangi bir yavaşlamaya dayanmalarına yardım edebilir, ancak harcamaların azalması ekonomi için büyüme görünümünün düşmesi tehtidi ortaya çıkarır” diye konuştu. (DÜNYA.COM)

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