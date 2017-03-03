MI6, James Bond imajını kırmak istiyor

İngiltere‘nin dış istihbarat servisi MI6’nın, James Bond imajının olumsuz etkilerini kırmak üzere siyahi ve Asyalı İngiliz vatandaşlarını da kadrosuna katmak için çalışma başlatacağı bildirildi.

The Guardian gazetesine konuşan MI6 Başkanı Alex Younger, İngiliz gizli servisinin “gösterişli ve elit” imajını değiştirmek istediklerini söyledi.

“İnsanlara ulaşıp bize katılmayı isteyip istemediklerini sormamız lazım. MI6’e katılmayı aklından geçirmemiş insanlara ulaşmak zorundayız.” ifadelerini kullanan Younger, kurumun içinde yaşadığı toplumun yapısını yansıtacak bir çeşitliliği barındırması gerektiğini vurguladı.

Siyahi ve Asyalı İngiliz vatandaşlarının da kuruma katılması yönünde bilinçli bir gayret gösterileceğini anlatan Younger, “İngiltere’nin her köşesindeki her topluluk, statüsü veya geçmişi ne olursa olsun, burası için gereken özelliklere sahip olduğunu hissetmeli. İnsanların kendi kendilerini dışlamasına son vermeliyiz.” görüşünü dile getirdi.

JAMES BOND İŞE ALINMAZDI

MI6’nın insan kaynakları yetkilisi de gazeteye yaptığı açıklamada, kurumun “James Bondlar aramadığını” söyledi.

Gizli serviste çalışmak için iri yarı olmak veya iyi silah kullanmak gibi özellikler aranmadığını belirten yetkili, “Altı patlar kullanıyor olabilirler ama aradığımız bu değil. Daniel Craig tipinde insanlar ya da onun vücudu daha gelişkin versiyonlarını aradığımız sanılıyor. Craig’i MI6’da işe almazdık.” ifadelerini kullandı.

James Bond markasının İnigiliz gizli servisine duyulan ilgiyi artırdığını kabul eden yetkili, ancak bunun aynı zamanda pek çok insanı da ürküttüğünü ve servise başvurmalarının önüne geçtiğini söyledi.

Öte yandan MI6’nın gelecek hafta içinde yeni bir işe alım kampanyası başlatacağı ve kurumun önümüzdeki yıllarda 3’te 1 oranında büyümeyi öngördüğü bildirildi. Bu büyümeyle kurumun kadrosunun tarihindeki en yüksek sayı olacak 3 bin 500 çalışana ulaşması hedefleniyor. (AA)