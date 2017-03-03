“NHS kesintileri sizi de etkileyecek”

ULUSAL Sağlık Sevisi (NHS) kırılma noktasında. Kesintiler, daha az fon, kapatılan önemli servisler bir yandan insan hayatını tehlikeye atarken bir yandan da özelleştirilmesini bekleyen şirketler tarafından kuşatılma durumunda. NHS’te yapılan son kesintiler Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezinde düzenlenen bir toplantıda ele alındı. Toplantıya konuşmacı olarak Mahalle Doktoru ve aynı zamanda Momentum Temsilcisi Dr. Coral Jones ve Doktor Meyrem Kaya konuk olurken moderatörlüğü ve Ameliyathane Asistanı ve aynı zamanda Day-Mer Gençlik Üyesi Sevgi Taş yaptı. Dr. Coral Jones, NHS’te yapılan kesintilerin ardından şikayet yağmura tutulan hükümetin, “Biz hükümet olarak bu kadar hizmet verebiliyoruz, daha fazlanı belediyelerden talep edin.” şeklinde ifadeler ile üzerlerindeki sorumluluğu belediyelerin üstüne atmaya çalıştıklarını ifade etti. Johnson, kendisini dinlemeye gelenlerden hükümetin NHS kararını itiraz etmelerini kendi bölge Milletvekillerine konu hakkında baskı yapmalarını istedi.

Dr. Meyrem Kaya, kimi zaman 16 saate kadar çalıştığını ve kendisine doktor olarak verilen birçok fırsat ve olanağın elinden alındığını belirterek, şartların doktorluk yapabilmek için oldukça zorlaştığını ifade etti. Kendisi ile aynı şartlarda çalışmaya ve kesintilere maruz kalan yüzlerce doktorun olduğunu vurgulayan Kaya, konu hakkında açıklanan bir rapora dikkat çekti. Kaya, İngiliz hükümetinin yaptığı kesintiler nedeniyle 2010 yılından bu güne kadar yaklaşık 30 bin hastanın zamanında ve tam teşekküllü bir kurumda tedavi olamadığı için hayatını kaybettiğini dile getirdi. Oldukça üzücü ve endişe verici rapor sonuçları ile İngiliz sağlık sistemi eleştirildi.

Ameliyathane asistanı Sevgi Taş, kapatılan bir acil servise o gece çocuğunu götüren bir ailenin, başka bir acil servise yetişinceye kadar evladını kaybettiğini dile getirerek, uyardı. “Benim başıma gelmez! demeyin.” şeklinde konuşan Taş, özellikle acil servisler ve mahalle doktorlarında hissedilen kesintilerin ambulans hizmetine de yansıyacağını vurgulayarak, “Londra’da telefon edildikten sonra 8 dakika içinde yardımınıza koşan ambulans ekipleri 10 dakika geçmesine rağmen gelmemiş olduğunda ‘sizi’ de etkileyecektir.” dedi.

Day-Mer Genel Sekreterli Oktay Şahbaz, toplantı sonrası yaptığı açıklamasında şöyle konuştu: “Ulusal Sağlık Servisi, İngiltere’de bir kişinin yerli veya göçmen olmasına bakılmaksızın Birleşik Krallık sınırları içerisinde herkesin kullandığı bir hizmet. NHS 1950’li yıllarda özellikle işçi ve emekçileri büyük mücadelesi ile kazanılan bir hak. Bugün burada bir araya gelerek Ulusal Sağlık Servisi NHS’teki kesintileri, bunların topluma insanlara yansımasını konuştuk. Toplantıda daha çok hükümetin yaptığı kesintilerden dolayı hastaneler ve mahalle doktorlarındaki sıkıntıları ele aldık. İngiliz hükümeti NHS’e ayırdığı bütçeyi keserek Amerika örneği gibi sağlık hizmetlerini özelleştirmenin yollarını arıyor. Hükümet bu sistemle, herkese parası kadar ya da sağlık sigortasının kapsadığı kadar sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor. NHS’i kullanan toplumlar olarak bu kuruma sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Ve 4 Martta yapılacak “NHS’imiz” yürüyüşüne toplumumuzun katılmasını istiyorum. Özellikle Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türklerin NHS’e destek yürüyüşünde yer almasını bekliyorum.”