Nokia 3310 efsanesi geri döndü

Nokia 3310 efsanesi yenilenmiş haliyle geri döndü! MWC 2017 kapsamında duyurulan yeni Nokia 3310, 1 ay bekleme süresi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. İşte yeni Nokia 3310…

Nokia 3310 yenilenmiş versiyonuyla tekrar karşımızda! Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO’su Arto Nummela tarafından Barcelona’da gerçekleştirilen Mobile World Congress’de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtıldı.

Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip. Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan türden. 2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor. Cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut.

30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresiyle yine bu telefonun bir pil canavarı olduğunu söylenebilir.

Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak Nokia 3310’un fiyatı ise yurtdışında 52 dolar…

NOKIA 3310 ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm – 79.6 gram

Ekran: 2.4 inç QVGA

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Depolama: 32 GB’a kadar microSD kart desteği

Yazlım: Nokia Series 30+

Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası