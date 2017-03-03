Özel taksici şoförlerine kötü haber

İngiltere’de taksi şoförlerinin geçmesi gereken yasal İngilizce sınavından muaf olmak için dava açan Uber’e kötü haber geldi.

Mahkeme, Londra ulaşımından sorumlu kurum Transport for London (TfL) tarafından getirilen İngilizce sınavı geçme zorunluluğunu onayladı.

Mahkemeyi yürüten Yargıç John Mitting, Uber’in iddialarına “TfL, İngilizce uyumu göstermek için özel kiralık sürücülerden bu sınavı isteme hakkına sahiptir.” diyerek cevap verdi.

UBER yetkilileri, TfL uygulanan sınavın okuma ve yazma standartlarının çok üstünde olduğunu savundu.

Amerikalı firma, sınavın ‘haksız ve orantısız’ olduğunu ve mahkemenin verdiği karara itiraz edeceklerini açıkladı.

SADECE UBER’İ DEĞİL TÜM ÖZEL TAKSİLERİ KAPSIYOR

Mahkemeden de onay alan TfL’in İngilizce kararı sadece Uber sürücülerini değil, Londra’daki tüm özel taksi firma ve sürücülerini kapsıyor.

İngilizce yeterlilik sınavının mahkeme tarafından onaylanmasının ardından İngilizce konuşabilen fakat okuma ve yazmada sorunlar yaşayan sürücüler sertifikalarını kaybedecek, sürücü adayları ise taksi şoförlüğü sertifikası alamayacak.

SINAV 2016’DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Londra’da şoförlük yapanların İngilizce yeterliliği yasası, 14 Ekim 2016’da TfL tarafından onaylanmıştı.

Yapılan açıklamayla, anadili İngilizce olmayan bir kişi, taksi şoförlüğü sertifikası için TfL’e başvurduğunda İngilizce yazılı sınavından geçtiğine dair belge temin etmek zorunluluğu getirilmişti.

TfL, sürücü ve yolcu arasındaki iletişimin eksiksiz ve kusursuz olmasının hem güvenlik hem de şirket önceliklerini koruyacağını belirtmişti.

SINAVLAR NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

Çok tartışılan İngilizce sınavı 1 Nisan itibari ile uygulanmaya başlayacak.

TfL, Londra’da artan nüfus ve ulaşım yollarının çeşitliliği üzerine iletişimin de öncü bir kural haline geldiğini savunarak, yeterli seviye İngilizce bilmeyen sürücülere iş imkanı sağlamayacağını belirtti.

SINAV ÜCRETİ 180-200 POUND

“SELT for immigration/visa purposes” adı altında geçen ve genellikle İngiltere’de anadili İngilizce olmayan kişilerin işlerinin gerektirdiği İngilizce yeterliliğini baz alacak olan sistem, şoförlerin işlerine devam edip edemeyeceğini belirleyecek. İngiltere’de gündem olan sınavların ücreti ise 180 ile 200 pound arasında değişiyor.

İNGİLTERE’DE OKUYAN ŞOFÖRE SINAV YOK

GCSE, A-Level ya da yükseköğrenim görmüş şoförler dil sınavından muaf tutulacak. Nitekim İngiltere’de eğitim görmüş sürücülerin uygun diploma veya sertifikalarını göstermeleri ise zorunlu.

Kabul edilen sınav çeşitlerine dair bilgilere https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/english-language-requirement adresinden ulaşılabilir.