Pizzacıdaki cinsel ilişki güvenlik kameralarına yakalandı— 3 Mart 2017
İngiliz The Sun gazetesinin sayfalarına taşınan skandala adı karışan isimler, 29 yaşındaki Daniella Hirst ile 31 yaşındaki Craig Smith…
İngiliz The Sun gazetesinin sayfalarına taşınan skandala adı karışan isimler, 29 yaşındaki Daniella Hirst ile 31 yaşındaki Craig Smith…
Haberde Hirst ve Smith çiftinin çalışanların birkaç metre uzağında cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Geçen salı günü yaşanan olayın görüntüleri Twitter’dan paylaşıldı.
Bu haberi ilginç kılan ise benzerlerinde görülmemiş bir şekilde rezil olan çiftin konuya ilişkin açıklamalarda bulunması. Çift tuhaf yerlerde seks yapmayı sevdiklerini söyledi.
Daniella, riskli maceralarının internete konacağını hiç düşünmediklerini söyledi. Danielle, tepki çeken eylemlerini savunurken de skandal bir açıklamada bulundu:
“Maalesef internette çıktı. Biz açık fikirli insanlarız. Bir kez daha orada yapmayacağız. Belki başka bir pizzacı olabilir” dedi. (MYNET.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak