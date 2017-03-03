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Pizzacıdaki cinsel ilişki güvenlik kameralarına yakalandı

— 3 Mart 2017

İngiliz The Sun gazetesinin sayfalarına taşınan skandala adı karışan isimler, 29 yaşındaki Daniella Hirst ile 31 yaşındaki Craig Smith…

Haberde Hirst ve Smith çiftinin çalışanların birkaç metre uzağında cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Geçen salı günü yaşanan olayın görüntüleri Twitter’dan paylaşıldı.

Daniella Hirst.

Bu haberi ilginç kılan ise benzerlerinde görülmemiş bir şekilde rezil olan çiftin konuya ilişkin açıklamalarda bulunması. Çift tuhaf yerlerde seks yapmayı sevdiklerini söyledi.

Daniella, riskli maceralarının internete konacağını hiç düşünmediklerini söyledi. Danielle, tepki çeken eylemlerini savunurken de skandal bir açıklamada bulundu:

“Maalesef internette çıktı. Biz açık fikirli insanlarız. Bir kez daha orada yapmayacağız. Belki başka bir pizzacı olabilir” dedi. (MYNET.COM)

Craig Smith.

 

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