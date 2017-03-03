“Şimdi markalaşarak büyüme zamanı”

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB), İngiltere’deki farklı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. T.C. Londra Başkonsolosluğu görevine 15 Şubat itibariyle başlayan Çınar Ergin ile T.C. Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu’nun da katıldığı organizasyonun ev sahipliğini, ‘Şimdi Markalaşma Zamanı’ sloganını kullanan ATMB’nin Başkanı Cafer Mahiroğlu yaptı.

“AMAÇLARIMIZDAN BİRİSİ…”

Londra’da gıda, turizm, hukuk, tekstil, inşaat, vize danışmanlığı, mobilya ve ev tekstili gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işadamlarının katıldığı organizasyonun açılış konuşmasını yapan Mahiroğlu, bu oluşumu başlatmaktaki amaçlarından birisini; “Türkiye’nin bizler üzerinden hem kültürel hem de ekonomik entegrasyonunu sağlamasına katkıda bulunmak” olarak açıkladı.

Mahiroğlu, “Bizler, ülkemiz ekonomisine Avrupa’dan ciddi katkı sağlıyor, destek veriyoruz. Ancak bunu daha organize hale getirmek, anlamlandırmak ve ülkemiz ile birlikte daha üstlere çıkarmak, birlik ve organize halde tek bir hedefte birleşmek gerekiyor. Hep birlikte ülkemizin milli gelirini artırma hedefine odaklanmalıyız” dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZE EDİLİYOR

Konuşmasında; dünya ekonomisinde yaşanan yavaşlama ile Brexit’in olası etkileri ve yükselen popülizme değinen Aytuğ Göksu ise, Sterlinde yaşanan düşüşün ihracatı olumlu, ithalatı ise olumsuz etkilediğini belirtti. Türkiye’nin Brexit’ten olumsuz etkilenmemesi için yoğun çalışmalar başlatıldığını anlatan Göksu, “Türkiye ve Birleşik Krallık birbirini ‘hedef pazar’ olarak görüyor. Brexit nedeniyle İngiltere ekonomisinde kısa vadede çok büyük olumsuzluk beklenmiyor. Ancak etkiler orta ve uzun vadede görülecek. Bu manada Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi için çalışmalara başlandı” diye konuştu.

“DAHA BÜYÜK BAŞARILAR BİZİ BEKLİYOR”

Başkonsolos Çınar Ergin de, İngiltere’deki Türk işadamlarının iki ülkeyi birbirine bağlayan, yakınlaştıran çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Ergin, “Taş üstüne taş koyarak büyük bir eser ortaya çıkarma gayreti içinde olduğunuzu, birlik-beraberlik içinde hareket etmeye ne kadar önem verdiğinizi görüyorum. Bu, bizim en büyük güvencemiz. Çünkü biz, milletçe birlik ve beraberliğimizi koruduğumuzda ne kadar başarılı olduğumuzu ispatladık. Bunun en çarpıcı örneğini geçen yıl 15 Temmuz 2016’da gösterdik. Kararlılığımızı, bu inancımızı sürdürdüğümüzde, toplumsal hayatın her kesiminde daha büyük başarılar bizi bekliyor” dedi.