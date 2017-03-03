Üç maça çıkmayan MTG, 2.Küme’ye düşürüldü

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de üçüncü maçına da çıkmayan Magusa Türk Gücü (MTG), İkinci Küme’ye düştü.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, son yaptığı toplantıda tüzük gereği bu sezon üç kez lig maçlarına çıkmayan MTG’nin küme düşürülmesine karar verdi.

Böylece Birinci Küme’den Çetinkaya’dan sonra MTG’de İkinci Küme’ye düşen ikinci takım oldu. Halen puan durmunun son sırasında bulunan Fenerbahçe, sezonu bu durumda kapatırsa, ligden düşmeyecek ancak İkinci Küme’nin üçüncü, dördüncü ve beşincisinin de katılacağı play-off karşılaşmalarında mücadele edecek.

YEŞİLADA’NIN PUANI İADE EDİLDİ

Öte yandan Fedearsyon ile Londra Futbol Birliği (LFA) arasında gerginliğe neden olan Yeşilada-K.Kaymaklı maçı için de Federasyon son kararını verdi. K.Kaymaklı’nin itirazı nedeniyle 2-2 biten maçınn üç puanı için yaşanan tartışmalar sona erdi. Yeşilada’nın LFA tarafından haklı görünmesine karşılık Federasyon uzun süre K.Kaymaklı lehine verdiği hükmen galibiyet kararında ısrar etmişti. LFA ile yapılan özel toplantıda sert uyarı alan Federasyon yönetimi, ısrarından vazgeçerek maçın skorunu yine 2-2 olarak belirledi.

ERDOĞAN BACA’DAN TEPKİ

MTG’nin ligden düşürülmesi sonucu, bu takımla oynadığı altı puanı tüzük gereği silinen Yeni Boğaziçi’nden tepki var.

Başkan Erdoğan Baca, play-off yarışında büyük darbe yediklerini belirterek, “Eski yıllarda ligimize ciddi takımlar katılırdı. Ciddi yönetimleri olurdu. Şimdi ise önüne gelen takım kurup, bir-iki sezonda bırakıp gidiyor. Olan da lige oluyor. İşte MTG’nin bu durumu yüzünden Yeni Boğaziçi olarak play-off mücadelesinde büyük darbe yedik. MTG ile tek maç oynayanlar ve puan kaybedenler karlı çıktı, biz yarışta bir anda altıncı sıraya düştük. Play-off’a katılmamız çok zorlaştı.” dedi.

Federasyonun da bu durumları düşünerek bir karar almasının daha doğru olacağının altını çizen Baca, son antrenmana bu moral bozukluğu nedeniyle futbolcularının katılmadığını belirtti.