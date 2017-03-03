Veteran Cup’ta futbolcularımız başarılı

MI6, James Bond imajını kırmak istiyor— 3 Mart 2017
İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6’nın, James Bond imajının olumsuz etkilerini kırmak üzere siyahi ve Asyalı İngiliz vatandaşlarını da kadrosuna katmak için çalışma başlatacağı bildirildi.
Barnet Sunday Veteran Cup’ta yeralan takımlarımız ve futbolcularımız başarılarıyla dikkatleri çekti.
Waltham Foest, rakip sahada Alexandra Park ile yaptığı maçı 6-3 kazanırken, Anatolia da yine dış sahada Continental 58 ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Forest’ın gollerini Serkan Karakaş (3), Kazım Aslam, Volkan Dalgıç ve Cocan Christian attı.
Globe Rangers, Winchmore Hill’e 8-2 galip gelirken, takımda forma giyen dört Türk futbolcu rakip ağları havalandırdı. Naci İnanç, Yüceali Yılmaz, Burhan Aytaç ve İsmet Doldur attıkları gollerle galibiyete ortak oldu.
İki kardeş takımın mücadelesinde ise Londra Türk master, Londra Türk Master Legends’I 5-1 mağlup etti.
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