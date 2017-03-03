Veteran Liglerinde mutlu son yaklaşıyor

Locus Estate Veteran Türk Liglerinde sona yaklaşılırken, O35’te Anatolian dört puan farkla liderliğini korudu. O45’te ise Türkmenköy şampiyonluk turuna hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı O35’te lider Anatolia, Mavericks’le 0-0 berabere kalarak iki puan kaybetti. Narlı FC ise Kaleburnu’na 2-0 galip gelip liderle aradakifarkı beş hafta kala dörde indirdi.

İki kategoride diğersonuçlar şöyle:

O35 Ligi: Yeni Boğaziçi-Kafkas Gençlik: 4-1, Türkmenköy-Yurtseven: 5-4, Gaziantepspor-Adana Demirspor: 6-1, Akova-Diyarbakırspor: 3-2

O45 Ligi: Türkmenköy-Akdeniz: 4-2, Euromed-Vadili: 2-0, Yavruvatan-Yeni Boğaziçi: 2-2

Geçen haftanın en iyi dört futbolcusu da belirlendi. Buna göre, Mehmet Gökay (Mavericks), Mustafa Yusuf (Yeni Boğaziçi), Muhsin Musa (Yavruvatan) ve Volkan Mehmet (Euromed), haftanın iyileri oldu.