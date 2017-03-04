50.madde mart sonunda devreye girecek— 4 Mart 2017
İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılık sürecini resmen başlatacak olan 50. madde’yi mart sonu itibariyle devreye sokacak.
İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılık sürecini resmen başlatacak olan 50. Madde’yi mart sonu itibariyle devreye sokacak.
Bratislava’da Slovakya Başbakanı Robert Fico ile buluşmasının ardından bir basın toplantısında konuşan İngiltere’nin Brexit bakanı David Davis, “Bu ay sonu itibariyle 50. Madde’yi devreye sokacak mıyız? Evet” dedi. (DÜNYA.COM)
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