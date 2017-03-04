Batan gemiden balıkçıların kurtarılma anları— 4 Mart 2017
İngiltere’de bir gemi içinde bulunan dört balıkçı, Cuma günü sabah saat altı civarlarında gemilerinin batmaya başladığını fark ettileri an yardım çağrısında bulundular.
İngiltere’de bir gemi içinde bulunan dört balıkçı, Cuma günü sabah saat altı civarlarında gemilerinin batmaya başladığını fark ettileri an yardım çağrısında bulundular.
Kuzey Denizi’nin Ocean Way bölgesindeki olay yerine kısa süre içinde ulaşan sahil güvenlik kurtarma botları ve helikopter batan gemide mahsur kalan beş balıkçıyı güvenli bir şekilde karaya çıkarmayı başardı
İngiliz sahil güvenlik komutanı Mark Rodaway, hava şartlarının çok kötü olmasından dolayı balıkçıları kurtarma operasyonun çok zorlu geçtiğini söyledi.
Olay ile ilgili soruruşturma başlatıldı. (HABERLER.COM)
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