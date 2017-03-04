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Cyprus Garden’da eğlence bitmez

— 4 Mart 2017

Arslan ailesi

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Londra’nın Chingford bölgesinde bulunan Cyprus Garden Meze & Bar, Cuma ve Cumartesi akşamları misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya devam ediyor.

Ünlü şovmen Kerem Ergen ve birbirinden değerli sanatçılarıyla misafirlerini eğlendiren Cyprus Garden’da rezervasyon yaptırmak için Ediz Hastunç (077 4134 1031) ile Engin Yorgancı’ya (077 3841 0870) ulaşabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz. Cyprus Garden, Southend Road, Londra E4 8TA adresinde yer alıyor.

Lauren Page Derneği yöneticileri

Nurcan ve Perihan

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