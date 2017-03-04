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Devleti 150 bin pound dolandıran kadına hapis (VIDEO)

— 4 Mart 2017

Hasta ve yardıma muhtaç olduğunu iddia ederek devletten 150 bin pound yardım parası alan kadın şarkı söyleyip dans ederken çekilen görüntüleri ile yakayı ele verdi.

Evening Standart’ta yer alan habere göre 56 yaşındaki Lisa White, yürümekte zorluk çektiği, oksijen tüpü olmadan nefes alamadığı, tek başına kıyafetlerini giyip çıkaramadığını hatta mutfaktaki tencere ve tavaları dahi kaldıramadığı gerekçesi ile devletten 150 poundluk yardım aldı.

Lüks gemiler ile tatillere çıkan dolandırıcı kadının iki kafe sahibi olduğu da ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında ‘yürümekte zorluk çeken’ White’ın müşterilerine servis yaptığı, kafeleri için alışverişe çıktığı ve All I Want For Christmas is You şarkısını söyleyerek dans ettiği görüldü.

Lüks gemiler ile tatile giden White’ın dikkat çekmemek içinse tüm harcamalarını kocası karşıladı.

Lisa White, zor yürüdüğünü ve ve nefes almak için oksijen tüpüne ihtiyaç duyduğunu iddia etti.

White hakkında soruşturma başlatan müfettişler, elde edilen görüntüleri mahkemeye taşıdı.

Inner London ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan White, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Tudor Owen’ın kararını duyan White’ın tepkisi istemsiz şekilde hıçkırması oldu.

SUÇ ORTAĞI KOCAYA AF YOK

“Yaptıklarınızın hepsi hileydi.” diyen Hakim Owen, dolandırıcı kadının kocasını da affetmedi.

Lisa White’ın kendisi gibi 56 yaşındaki kocası Andrew da ceza adlı. Koca White’a, hileye ortak olmaktan dolayı iki yıl ertelenmiş dokuz aylık hapis cezası verildi.

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