Enfield Belediyesi emlak vergisini %5 artırdı

Geçtiğimiz Çarşamba günü Enfield Civic Centre’da gerçekleşen 2017/18 dönemi bütçe planlaması toplantısında gerilimli anlar yaşandı.

Edmonton Job Centre’ın 2017/18 döneminde kapatılma kararı konuşulurken belediye vergisinin (council tax) de yüzde 4.99 kadar arttırılması kararı alındı.

Enfield Independent’ta yer alan habere göre, Labour partisinin büyük bir kısmının karşı çıktığı vergi arttırımlarında, hükümetten gelen kesintilerin en çok ekonomik sıkıntıda olan güruhu etkileyeceği belirtildi. Belediye lideri Cllr Doug Leader, “Cameron ve May yerel servisin değeriyle ilgili hiçbir şey bilmiyor ve öğrenmek için de çabalamıyor” dedi.

“Bu kesintilerin yarattığı zorlukları anlıyorum ancak kimse bu kesintilerin yarattığı illüzyonların etkisinde olmamalı.”

Labour partili belediye üyelerinin konuşmalarını takiben kürsüde yerini alan Enfield Belediyesi Muhalefet Lideri Cllr Terry Neville, yaptığı konuşmada Labour Partili müşavir ve belediye üyelerinin “ödünç alınmış zamanla” hala belediyede çalışabiliyor olduklarını ifade etti. Neville konuşmasında Momentum siyasi örgütlenmesine de yer verdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yarınız Momentum denetime geçtiğinde işlerinizden çıkarılmış olacaksınız.”

“Bazı konularda, kesintiler daha iyi ayarlanılabilir veya yok görülebilirdi.”

Benzer toplantılarda, Muhafazakar Parti üyelerinin İşçi (Labour) Partili üyeleri finansal tutarsızlıkla suçladığı çok sık görülürken, eleştirilerinin yapıcı sağlamalarının olmadığı da gözlere çarptı.

EDMONTON JOB CENTRE KAPATLIYOR

Toplantının en can alıcı ve önemli noktalarından biri de Edmonton Job Centre’ın kapatılma kararının konuşulduğu panelde gerçekleşti. Edmonton Job Centre’ın, Palmers Green Alderman’s Hill bölgesinde bulunan ve daha modern olan bir diğer Job Centre’ın hayatta kalabilmesi için kapatılma kararı alındığı belirtildi.

Edmonton’da Siyahi ve diğer azınlık etnik gruplarının (BME) da bulunduğu göz önünde bulundurulunca, Edmonton’un bölgedeki en yüksek işsizlik oranına sahip olduğu gerçeği panelde tekrar hatırlatıldı.

Muhafazakar ve İşçi Partili üyeler arasındaki tartışmanın kızışması sonucu, Enfield Belediye Başkanı Bernadette Lappage, Cllr Neville’i susturarak üslubunun “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda 2019/2020’ye kadar olan süreç boyunca 32 milyon poundluk yatırım kabul edildi.