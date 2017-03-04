Enfield’da hijyende sınıfta kalan restoranlar belli oldu

Enfield Belediyesi, geçtiğimiz ay yayınladığı bir bildiride Enfield’da 70 tane hijyen skalasında sınıfta kalmakla kalmayıp, 0 puan alan ve “sağlığı tehdit eden” etiketine sahip olan restoranları belirledi.

Belediye tarafından belirlenen bazı restoranlar, insan sağlığını tehdit eden yiyecek ve içecek servisinden ötürü cezalara çarptırıldı. Enfield Belediyesi’nden Cllr Daniel Anderson, bu restoranların mahkemeye taşınması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

“Eğer bu düşük puanlı restoranlar hijyen oranlarında düzeltime gidecek önlemleri ve güncellemeleri sağlamazlarsa, daha ciddi afişe olup daha yüksek cezalara çarptırılmayı beklemeliler”

Hijyen reytinglerinde sıfır puan alan Enfield restoranları şu şekilde belirtildi:

Charcoal Grill, Church Street, Enfield: 0

Dee’s West Indies Bakery: Hertford Road, Enfield: 0

Gramadi Place Ltd, Hoe Lane, Enfield: 0

Premier Cafe, Enfield Enterprise Centre, Enfield: 0

Tatli Dunyasi, High Street, Enfield: 0

Kaynak: Enfield Independent