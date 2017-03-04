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Kıbrıs Evi’ne hala gitmediniz mi?

— 4 Mart 2017

Şevket İzzet ve Ailesi

Ağırlıkla Kıbrıslı Türk halkının rağbet gösterdiği Harringay’deki Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen hafta artıyor.

Müşterilerine geleneksel Kıbrıs lezzetleri ile mezelerinin sunulduğu Kıbrıs Evi’nden rezervasyon için 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresine gidebilir veya Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.

Turan Ahmet ve Ailesi

Salahi İzzet, Haşim Boransel, Mustafa Çelenkçi, Hakan Sadrettin

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