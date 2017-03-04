Kıbrıs Evi’ne hala gitmediniz mi?

Wood Green’de yanan araç korkuttu (VIDEO)— 4 Mart 2017
Wood Green metro istasyonu karşısında arızalanarak yanan araç korkuya sebep oldu.
Ağırlıkla Kıbrıslı Türk halkının rağbet gösterdiği Harringay’deki Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen hafta artıyor.
Müşterilerine geleneksel Kıbrıs lezzetleri ile mezelerinin sunulduğu Kıbrıs Evi’nden rezervasyon için 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresine gidebilir veya Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.
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