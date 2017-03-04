Türk öğretim görevlisine İngiltere’den ödül

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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Evren Mutlugün, Londra’da Kraliyet Mühendislik Akademisi (Royal Academy of Engineering) tarafından düzenlenen programda birincilik ödülüne layık görüldü.
İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Newton-Katip Çelebi Fonu Programı kapsamında, Kraliyet Mühendislik Akademisi tarafından Londra’da düzenlenen ‘Leaders in Innovation Fellowships’ adlı programda TÜBİTAK tarafından seçilen teknoloji firması sahibi öğretim üyelerinin katıldığı 2 haftalık eğitim programı süresince katılımcılara iş planı geliştirme, finans, pazarlama, lisanslama gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında Teknogirişim Sermayesi desteği alarak firmasını kuran AGÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Evren Mutlugün, katılımcıların gerçekleştirdiği iş fikri sunumlarında iş modeli, yenilikçilik, pazar fırsatları, sunum yetenekleri, toplumsal ve ekonomik katkı kriterleri değerlendirilmesi sonucu birincilik ödülüne layık görüldü. Yrd. Doç. Dr. Mutlugün, yeni nesil nanomalzeme temelli ekran ve aydınlatma teknolojileri çıktılarını ticarileştirme çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, bu başarısından dolayı Yrd. Doç. Dr. Mutlugün’ü kutlayarak AGÜ’nün, nitelikli öğretim üyeleriyle birlikte, topluma fayda sağlayacak teknoloji üretme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. (DHA)
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