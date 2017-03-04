Türkiye’nin utanç tablosu

Türkiye’de geçen yıl 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Sadece Ocak 2017’de öldürülen kadın sayısı 29. Her 4 kadından birinin öldürülme nedeni, boşanmak istemesi. Katiller ise hep en yakınları, çoğunlukla da eşler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, kadınların sorunlarıyla ilgili her gün yeni bir araştırmanın sonuçları açıklanıyor. Ancak kuşkusuz en can yakanı, hayattan kopartılan kadınların sayısının açıklandığı veriler.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu, Türkiye’de 2016’da erkek şiddetiyle öldürülen kadınlarla ilgili yapılan haberleri araştırdı. Araştırmaya göre, 2016’da 261 kadın öldürüldü. Kadınların yüzde 9’u şiddet şikayetlerine ya da koruma kararlarına rağmen öldürüldü.

CİNAYETLER SOKAK ORTASINDA İŞLENİYOR

Cinayetlerin nerede işlendiğine bakıldığında ise, yüzde 13,5’unun sokak, alışveriş merkezi önü gibi yerlerde gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Araştırmada öldürülen 261 kadından 6’sının ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler olduğu söyleniyor.

Yine yapılan çalışmada, 417 kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı, 119 tecavüz ile 75 taciz vakasının da medyaya yansıdığı belirtiliyor. Erkekler yalnızca 2017’inin Ocak ayında ise 29 kadını öldürdü. (CNN Türk)