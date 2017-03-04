Londra Gazete
Son haberler
4 Mart 2017 - Tuğrul Türkeş Londra’da vatandaşla buluşacak
3 Mart 2017 - “Şimdi markalaşarak büyüme zamanı”
3 Mart 2017 - “NHS kesintileri sizi de etkileyecek”
3 Mart 2017 - Aleviler Trafalgar Meydanı’nda ‘Hayır’ diyecek
2 Mart 2017 - +1 Türkiye Platformu yeni dönem toplantılarına başladı
Home / Türkiye / Türkiye’nin utanç tablosu

Türkiye’nin utanç tablosu

— 4 Mart 2017

Türkiye’de geçen yıl 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Sadece Ocak 2017’de öldürülen kadın sayısı 29. Her 4 kadından birinin öldürülme nedeni, boşanmak istemesi. Katiller ise hep en yakınları, çoğunlukla da eşler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, kadınların sorunlarıyla ilgili her gün yeni bir araştırmanın sonuçları açıklanıyor. Ancak kuşkusuz en can yakanı, hayattan kopartılan kadınların sayısının açıklandığı veriler.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu, Türkiye’de 2016’da erkek şiddetiyle öldürülen kadınlarla ilgili yapılan haberleri araştırdı. Araştırmaya göre, 2016’da 261 kadın öldürüldü. Kadınların yüzde 9’u şiddet şikayetlerine ya da koruma kararlarına rağmen öldürüldü.

CİNAYETLER SOKAK ORTASINDA İŞLENİYOR

Cinayetlerin nerede işlendiğine bakıldığında ise, yüzde 13,5’unun sokak, alışveriş merkezi önü gibi yerlerde gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Araştırmada öldürülen 261 kadından 6’sının ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler olduğu söyleniyor.

Yine yapılan çalışmada, 417 kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı, 119 tecavüz ile 75 taciz vakasının da medyaya yansıdığı belirtiliyor. Erkekler yalnızca 2017’inin Ocak ayında ise 29 kadını öldürdü. (CNN Türk)

Haber Okunma Sayısı: 107
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Mart 2017 Perşembe
Sayı 835

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close