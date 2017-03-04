UETD UK ile AKP’li vekil Karayel Londra Gazete’yi ziyaret etti

Wood Green’de yanan araç korkuttu (VIDEO)— 4 Mart 2017
Wood Green metro istasyonu karşısında arızalanarak yanan araç korkuya sebep oldu.
16 Nisan’da Türkiye’de yapılacak referandum öncesi, İngiltere’deki Türk seçmenleri bilgilendirmek amacıyla Londra’ya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, UETD UK yöneticileriyle birlikte Londra Gazete’ye de nezaket ziyaretinde bulundu.
UETD UK Teşkilatlanma Başkanı Faruk Haksoy, Genel Sekreter Ali Demirci, BKYK üyeleri Abdullah Güven, Merve Demir ve Ali Denis Kaya ile birlikte Londra Gazete’ye gelen Karayel, soruları da yanıtladı.
Seçmenlere, referandum sürecini ve sonrasında Türkiye’nin geleceğinde yaşanacak büyük değişiklikleri anlattıklarını söyleyen Karayel, “’Bu süreçte toplumumuza, neden ‘Evet’ oyu kullanmaları gerektiğini açıklıyor, kamuoyunda dolaşan asılsız düşünce ve yorumların doğrusunu anlatıyoruz. Sonuçta takdir milletindir. Çıkacak sonucun vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.
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