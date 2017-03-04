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Welfare Officer kursu 8 Mart’ta olacak

— 4 Mart 2017

Londra Futbol Birliği (LFA)’nin altyapı takımları için şart koştuğu Welfare Officer belgesi için açılan kurs 8 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Bir akşam sürecek kursu tamamlayanlar alt yapı takımlarında görev alabilecek. Bu kişiler LFA ve polisle bağlantılı yaşanacak olaylarda görev yaptığı kulübün resmi temsilcisi kabul edilecek.

Bu sezon 6 takımla başlayan Türk Gençler U16 Ligi’ndeki takımların büyük bölümünde Welfare Officer görevlisinin olmadığını tespit eden LFA’nin uyarısıyla karşılaşmalar dördüncü haftadan itibaren Federasyon tarafından durdurulmuştu.

Ware FC Kulübü’nün tesislerinde saat 17.00’de başlayacak kursa tutulacak bir midibüsle gidileceği belirtildi. Welfare Officer kursu için daha fazla bilgi almak isteyenler aşağıdaki telefon numalarına başvurabilecek.

Mehmet Elitok (07713163300) – Erdoğan Baca (07533 878205)

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