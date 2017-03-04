Wood Green’de yanan araç korkuttu (VIDEO)



Kuzey Londra’da, Wood Green metro istasyonu karşısında arızalanarak yanan araç korkuya sebep oldu.

Sebebi henüz belirlenemeyen fakat aracın elektrik aksamından çıkmış olabileceği düşünülen yangın Wood Green’de hem korkuttu hem de trafiği kısa süreliğine felç etti.

Olay Cuma gecesi saat 23.00 sıralarında Haringey Beldiyesi ek hizmet binasının tam önünde meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık derhal olaya müdahale etti.

Wood Green’den Palmers Green yönüne doğru yaşanan olay sonrası polis trafiği iki yönlü olarak durdurdu.

İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken sağlık ekipleri ise aracın içinden çıkan iki kişiye ilk müdahalede bulundu.

Yanan araçtan çıkan iki kişi herhangi bir yara almadan kurtuldu.

İtfaiye ekipleri kontrol altına aldığı yangının ardından yaklaşık bir saat boyunca yanan aracı soğuttu.

Olayın tüm ekipler tarafından kontrole alınması ile trafik yeniden araç geçişine açıldı.