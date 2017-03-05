110 ameliyatla ‘cinsiyetsiz’ oldu

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan makyöz Vinny Ohh, ‘cinsiyetsiz bir uzaylıya’ benzemek için cinsel organını aldırmak dahil 110 estetik operasyon geçirdi. 22 yaşındaki Ohh, bu ameliyatlar için 40 bin sterlini harcadı.

Kendisini ‘ne kadın, ne de erkek’ gibi gördüğünü ifade eden Ohh, 17 yaşından itibaren bıçak altına yatıyor ve yarı zamanlı olarak modellik yapıyor. Cinsel organını ve göğüs uçlarını da aldıran Ohh’un bir sonraki hedefi; göbek deliğini kapattırmak.