Yanlış yolda, iki ata ve sahiplerine çarptı

İngiltere‘de yanlış yönde giden bir arabanın karşı yönden gelen iki ata çarptığı ve üzerlerindeki adamları hayava uçurduğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Witcham, Ely bölgesindeki kazada çarpışmanın etkisi ile beyaz at sahibi ile beraber yere düşerken kahverengi at kendi etrafında dönüp ayakta durmayı başardı ama sürücüsü havaya uçup yere çakılmaktan kurtulamadı.

Yere düşen atın veteriner kontrolünde tedavisi yapılırken hava uçup yere düşen adamın ise hafif sıyrıklardan dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olay yerine gelen polis, araç sürücüsnün ifadesini alarak soruşturma başlattı.(HABERLER.COM)