Crawley Town, sahasında takıldı: 0-0

Yanlış yolda, iki ata ve sahiplerine çarptı— 5 Mart 2017
İngiltere’de yanlış yönde giden bir arabanın karşı yönden gelen iki ata çarptığı ve üzerlerindeki adamları hayava uçurduğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Sky Bet League Two’da Crawley Town, sahasında oynadığı karşılaşmada Doncaster ile 0-0 berabere kaldı.
Crawley Town, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maçı 2 bin 417 futbolsever takip etti. Puanını 34 maçta 43’e çıkartan Crawley Town’ın bu haftaki karşılaşmaları şöyle:
7 Mart Salı
Crawley Town-Porstmouth 19.45 (lig)
11 Mart Cumartesi
Barnet-Crawley Town 15.00 (lig)
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