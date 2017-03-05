Emily Ratajkowski’nin morali çok bozuk

Yanlış yolda, iki ata ve sahiplerine çarptı— 5 Mart 2017
İngiltere’de yanlış yönde giden bir arabanın karşı yönden gelen iki ata çarptığı ve üzerlerindeki adamları hayava uçurduğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Model Emily Ratajkowski, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir davette boy gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde cep telefonu ikinci kez hack’lenen ve çıplak fotoğrafları hacker’ların eline düşen 25 yaşındaki model, moralsiz görüntüsüyle dikkat çekti. Ratajkowski, önceki gün fotoğrafların internete düşmemesi için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.
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