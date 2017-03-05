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Eski Galatasaraylı Karacan, Bolton Wanderers’le anlaştı

— 5 Mart 2017

Jem Paul Karacan, futbolda altyapı eğitimini aldığı Reading’te adını duyurmuş,Türk Milli takımlarının tüm altyapı yaş kategorilerinde ve sonra da Galatasaray’da forma giymişti.

Galatasaray‘dan gönderilen 28 yaşındaki oyuncu Jem Paul Karacan, İngiltere 1. Lig ekibi Bolton Wanderers ile anlaşmaya vardı.

“HOCAMIZ ONU BENDEN ÇOK DAHA İYİ TANIYOR”

Daha önce Norwich City antrenmanlarına çıkan fakat beğenilmeyen Karacan, İngiltere 1. Lig ekibi Bolton Wanderers ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu İngiltere‘den çalışma izni aldığı an transfer resmen açıklanacak. İngiliz kulübünün yardımcı antrenörü Steve Parkin, Jem Karacan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Parkin, “Antrenmanlarda iyiydi. Hocamız onu benden çok daha iyi tanıyor. Çalışkan bir oyuncu. Bize yararlı olacaktır. Şimdiye kadarki bütün testkerden başarıyla geçti.(SPORVADİSİ.COM)

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