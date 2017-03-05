“Evrensel yalnız değildir”

Day-Mer tarafından Evrensel Gazetesi ile dayanışma etkinliği düzenlendi.

Londra’da yaşayan Türkiyeli göçmenler, Evrensel Gazetesine destek amaçlı dayanışma gecesi etkinliğinde buluştu. Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (Day-Mer) tarafından organize edilen etkinliğe onlarca kişi katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Türkiye’de muhalif basın üzerindeki baskılara dikkat çekilirken, okunan şarkılar hem coşturdu hem de hüzünlendirdi.

Avesta Müzik gurubunun performansı ile başlayan yemekli gecede, Türkiye’den ağının tozu ile gelen Didar Şahin ve yeni albümü ile adından söz ettiren Canan Sağar sahne aldı. Okunan şarkılarla halaya duran katılımcılar, yapılan konuşmalarla birlik ve mücadele sözü verdi.

Evrensel yazarlarından Mustafa Yalçıner, Evrensel’in hangi şartlarda ve ne için kurulduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonunu da örnek vererek basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara değindi.

“Televizyonlarımızı elimizden alabilirler ama gazetelerimizi alamazlar çünkü gazete her koşulda çıkar, bunu engelleyemezler. Evrensel’de yazmaktan gurur duyuyorum ve duymaya devam edeceğim. Şimdiki koşullarda birisi çıkıyor diyor ki “Bir tek ben konuşayım, sadece ben olayım. Meclise ne gerek var? Benim dediğimi onaylasın yeter. Mahkemede herkesi ben atayayım.” ve Kemal Kılıçdaroğlu’na laf atarak “Yalan konuşuyor.” diyor. Meclis olacak ama işlevi olmayacak, Mahkeme kurulacak ama hakimi kendisi atayacak. Şimdi bunları anlatmak gerekiyor, yarın başka gerçekler olacak onları açıklamak zorunda kalacağız. Bu nedenle Evrensel gibi sadece gerçekleri anlatma gayesinde olan yayınlara ihtiyacımız var.”

Etkinliğe söz verilen bir diğer kişi ise İngilz işçi gazetesi olarak bilinen Morning Star’dan Steve Sweeney’di. İngiliz gazeteci Sweeney, gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak Türkiye’de gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekti.

Evrensel Muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat’ın duruşmasına da tanıklık eden Sweeney, zor bir dönemden geçen Türkiye’nin muhalif basını ile dayanışmayı, yaşanan gelişmeleri İngiltere kamuoyunun gündeminde taşıyarak devam ettireceklerini ifade etti.