Forest 0-0 beraberlikle döndü

Yanlış yolda, iki ata ve sahiplerine çarptı— 5 Mart 2017
İngiltere’de yanlış yönde giden bir arabanın karşı yönden gelen iki ata çarptığı ve üzerlerindeki adamları hayava uçurduğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Essex Senior League Premier Division’da mücadele eden Waltham Forest, haftayı bir puanla kapattı.
Rakip sahada 19 biletli seyircinin izlediği maçta Haringey&Waltham takımı ile karşılaşan Waltham Forest, sahadan 0-0’lık skorla ayrıldı.
Forest, 34 maçta 49 puanla 12’inci sıraya çıktı.
Waltham Forest’ın bu haftaki maçları:
8 Mart Çarşamba
Ilford-Waltham Forest 19.45 (lig)
11 Mart Cumartesi
Waltham Forest-Takeley 15.00 (lig)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak