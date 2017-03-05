Guardian yazarı: Türkiye’nin gerçekliği kurgudan bile tuhaf

Yanlış yolda, iki ata ve sahiplerine çarptı— 5 Mart 2017
İngiltere’de yanlış yönde giden bir arabanın karşı yönden gelen iki ata çarptığı ve üzerlerindeki adamları hayava uçurduğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Guardian gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve medya köşe yazarı Peter Preston, Türkiye’de basın özgürlüğünün durumunun giderek kötüleştiğini öne sürdü.
Preston, gazetenin internet sitesinde yayımlanan, “Türkiye’nin gerçekliği kurgulardan bile daha tuhaf bir hal alıyor” başlıklı yazısında, Türkiye’yi basın özgürlüğü konusunda eleştirdi.
Preston, “Emekli, tanınmış bir gazete yöneticisinin (İşçi Partisi lideri) Jeremy Corbyn’in (Başbakan) Theresa May’le ilgili sözlerinden alıntı yaptığı için dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını, işini iyi yapan bir köşe yazarının siyasi bir eleştiri yapan Twitter mesajı attığı için hapse atıldığını, Brexit’le (İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması) ilgili haberlerinden dolayı Le Monde ya da New York Times muhabirinin içeri tıkıldığı heyecanlı bir senaryo düşünün” diye yazdı.
Bu senaryonun çok aşırı olduğunu düşünenlerin Türkiye’ye bakması gerektiğini vurgulayan Preston, yazısını şöyle tamamladı:
“İşin özü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm gücü kendinde toplama yönünde bir çabası olduğu artık çok açık. Türkiye’nin gerçekliği, alternatif tarih kurgularından bile çok daha tuhaf bir hal alıyor.”
İnsan hakları örgütleri, Türkiye’de hapiste 100’ün üzerinde gazeteci olduğunu ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana basına yönelik baskıların çok arttığını söylüyor.
Basın özgürlüğü, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere uluslararası alanda Türkiye’nin en fazla eleştirilere maruz kaldığı konuların başında geliyor. (BBCTÜRKÇE)
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