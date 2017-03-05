“İngiltere ile Türkiye birbirinden vazgeçemez”

TÜRKİYE’NİN Londra Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu, İngiltere ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin seyrini, Brexit’in olası etkilerini ve güncellenmekte olan Gümrük Birliği anlaşması ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Dünya ekonomisinde ilginç gelişmelerin yaşandığını, özellikle 2016’da, 2008 küresel krizinden sonraki en yavaş büyümenin izlendiğini anlatan Aytuğ Göksu, birçok ülke ekonomisinde ‘korumacı zihniyet’, siyasetinde ise ‘popülizmin’ artmakta olduğunu ifade etti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENİYOR

İngiltere, hatta bütün dünyada tartışılan Brexit’i, İngiltere ile Türkiye’nin ekonomik ilişkileri açısından değerlendiren Göksu, daha yeni yeni bazı şeylerin açıklanmakta olduğuna vurgu yaptı. Göksu, “Bizim için önemli olan; Türkiye’nin Brexit’ten olumsuz etkilenmemesi veya asgari düzeyde etkilenmesi. Bunun için iki ülke hükümetleri arasında bir çalışma grubu tesis ediliyor. Bu çalışma grubunun amacı; Brexit gerçekleştiği zaman iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en az bugünkü kurallarla işlemesi… Dolayısıyla ikili ticari ilişkilerimize helal getirmeyecek bir uygulamayı hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken de Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmamızın modernizasyonu- güncellenmesi için Avrupa Komisyonu ile Aralık 2016’da mutabakata varıldı. Bu ne demek? 20 yıllık Gümrük Birliği’ni artık güncellememiz gerekiyor demek. Geçen yıllar içinde Gümrük Birliği’nin tabiatı ve dünyadaki ticari düzenlemeler değişti. İmzalamış olduğumuz Gümrük Birliği anlaşmasında ‘tarım ürünleri’, ‘hizmetler’ ve ‘kamu alımları’ yoktu. Dolayısıyla artık bunların da olduğu yeni bir Gümrük Birliği anlaşması imzalanması için çalışmalar başlatıldı” dedi.

TÜRKİYE, İNGİLTERE İLE TİCARETTE ARTIDA

İngiltere ile Türkiye’nin ekonomik açıdan birbirinden vazgeçemeyeceğini, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2016 yılında 17 milyar doları geçtiğini ve 11,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin ‘fazla’ veren ülke konumunda olduğunu söyleyen Göksu, “İngiltere, Türkiye’nin dış ticarette fazla verdiği ender gelişmiş ülkelerden birisi. Türkiye’nin ihracatında İngiltere, Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bunlar işadamlarımızın sayesinde oluyor” diye konuştu.

İHRACATIN YÜZDE 47’Sİ AB’YE

Brexit’in ekonomi üzerinde yaratacağı etkinin net olmadığını da ifade eden Aytuğ Göksu şöyle devam etti: “Oyunun kuralları, kanunlar şimdilik aynen devam ediyor. Brexit’in etkilerini orta ve uzun vadede daha net biçimde göreceğiz. OECD ve IMF gibi kurumların raporları, Brexit’in ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etki yaratacağını, iç talebi daraltacağını ortaya koyuyor. Fakat işler değişebilir, olay farklı noktalara da gidebilir. Şunu da ifade etmem gerekiyor: Avrupa, Türkiye’nin dış ticaretinde çok önemli… Geçen yıl ihracatımızın yüzde 47’sini AB ülkelerine yaptık. İkili ticaret hacminde 145 milyar dolara ulaşıldı ki bu, çok büyük bir rakam. Dolayısıyla Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çok önemli.”