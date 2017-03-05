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İngiltere’den Irak’a 12 milyar dolarlık kredi

— 5 Mart 2017

Irak Maliye Bakanlığı’nı vekaleten yürüten Abdurrezzak İsa ile İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker, başkent Bağdat’taki Maliye Bakanlığı binasında 12 milyar dolar kredi için mutabakat zaptı imzaladı.

İsa yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz, uluslararası özel şirketlerle anlaşarak yatırım projelerini yürürlüğe sokmayı hedefliyor.” dedi.

Irak’ın içinde bulunduğu ekonomik krizin, hükümeti yerli ve yabancı özel sektör şirketleriyle kredi anlaşmaları imzalamaya sevk ettiğini söyleyen İsa, “bu kredilerle Bağdat ve diğer kentlerdeki yatırımların destekleneceğini” aktardı.

ABD’nin 2003’teki işgali sonrası yaşanan şiddet olayları ve son iki yıldır terör örgütü DEAŞ’a karşı verilen mücadele nedeniyle Irak’ın altyapısında büyük oranda hasar oluştuğu biliniyor.(AA)

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