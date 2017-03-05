Kadın Platformu’ndan Kadınlar Günü paneli

İNGİLTERE Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel bir panel düzenleyecek. İngiltere Kadın Platformu ve Lifetime Learning Charity, 11 Mart Cumartesi günü Prof. Belma Ötüş Baskett’in yöneteceği, KKTC Temsilcisi Zehra Başaran, Ayfer Orhan, Semra Nijhar ve Zeynep Dervişoğlu Ober’in konuşacağı bir panel düzenliyor. Panelde, ‘kadın ve erkek yan yana olduğu sürece güçlü bir toplum olunacağının’ altı çizilecek. Platformun kurucusu ve direktörü Nilgün Yıldırım, yaptığı açıklamada 11 Mart Cumartesi günü düzenlenecek paneli, Prof. Belma Ötüş Baskett’in yöneteceğini, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Enfield Belediyesi eğitimden sorumlu meclis üyesi Ayfer Orhan, Sosyolog ve belgesel yapımcısı yazar Semra Nijhar ve moda ve sanat danışmanı işkadını Zeynep Dervişoğlu Ober’in konuşmacı olacağını belirterek, şu bilgileri verdi;

“Panelimizde ‘kadın ve erkek yan yana olduğu sürece güçlü bir toplum olunacağının’ altı çizilecek. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, panelimizin renkli bir yelpaze olmasını istedik. Değişik çevrelerden konularının uzmanı kadınlarımızı davet ettik. Konuşmacılarımızın her biri dallarında uzmanlaşmış, uzun yıllar tecrübe sahibi olmuş kişiler. Amacımız kadın ve erkeklerimize olumlu mesajlar vererek, bu özel günde farkındalık yaratmak. Aynı konuda, her biri değişik dallarda uzmanlaşmış konuşmacılar, kendi fikir ve görüşlerini sunacaklar. Panel herkese açıktır. “

11 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da kayıtların başlayacağı panel saat 17.00’de konuşmalarla açılacak. 10 pound olan giriş ücretinden elde edilen gelir göçmen kadınlar için sürdürülen projelerde kaynak olarak kullanılacak. ADRES: Angel House, 225 Marsh Wall, LONDON, E14 9FW