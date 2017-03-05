Liverpool, Arsenal’i üç golle geçti

Yanlış yolda, iki ata ve sahiplerine çarptı— 5 Mart 2017
İngiltere’de yanlış yönde giden bir arabanın karşı yönden gelen iki ata çarptığı ve üzerlerindeki adamları hayava uçurduğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.
İngiltere Premier Lig’deki 27. hafta mücadelesinde Liverpool, konuk ettiği Arsenal‘i 3-1 yendi.
Son haftaların formsuz iki takımı Anfield Road’da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 9. dakikada Roberto Firmino ve 40. dakikada Sadio Mane’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Arsenal, Danny Welbeck‘in 57. dakikada kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. Liverpool, 90+1. dakikada Georginio Wijnaldum ile bir gol daha bularak önemli maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Liverpool’un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, müsabakada 90 dakika forma giydi. Arsenal‘de görev yapan Mesut Özil ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 52’ye yükseltti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3. kez kaybeden bir maçı eksik Arsenal ise 50 puanda kaldı. (AA)
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