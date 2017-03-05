Okulların geleceği Haringey’de tartışıldı

OKUL finansmanı krizini konuşmak üzere aileler ve politikacılar bir araya geldi. Britanya’da her finansman düzeyinden okullarda çocuklarını okutan ailelerin başlattığı “Fair Funding for All Schools” (Tüm okullar için adil finansman) kampanyası, geçtiğimiz Salı akşamı Haringey park View okulunda politikacılar, belediye müşavirleri ve ailelerin katılımıyla büyük bir toplantı düzenledi. Toplantı, belediyelerin hükümete karşı gelememeleri ve kesintileri önleyememelerini eleştirirken Tory hükümetinin eğitim alanındaki endişe verici “özelleştirme” stratejilerini de konu aldı.

Haringey Belediyesi lideri Claire Kober, David Lammy MP, FFAS temsilcisi Jo Yurky ve National Union of Teachers sendikasından Kevin Courtney’in konuşmacı olarak katıldığı panelde aileler yorumlarını ve endişelerini konuşmacılarla paylaşırken, toplantının genel havasında “hükümet ve belediyeler arasındaki çelişki” bağlantıları hüküm sürdü.

Kevin Courtney, yaptığı konuşmada eğer hemen aileler ve halk olarak harekete geçinmezse 2020’de okulların %98’inin ciddi ekonomik sıkıntılara gireceğini ve bunun doğal olarak ailelerin çocukları için eğitim sponsorluğunda ciddi sorunlarla karşılaşacağını ön gördü. Twitter ve sosyal medyada “schools just wanna have funds” başlığıyla başlatılan girişim, ailelerin seslerini duyurması için herkesi bilinçlendirmeyi planlıyor.

“ŞU AN HAREKETE GEÇMEZSEK ÇOK GEÇ KALABİLİRİZ”

Jo Yurky ise, yaptığı konuşmada artık ailelerin milletvekillerine, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına oluşarak örgütlenmesi gerektiğini belirtirken, okullara yapılan yatırım kesintilerinin gelecek nesiller için büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. Haringey Belediye lideri Claire Kober ise, hükümet kesintilerinin kendilerini istemedikleri güzergahlara soktuğunu ancak belediye olarak haksız kesintilere karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.