Walsall’da Erhun’un 14.golü

Yanlış yolda, iki ata ve sahiplerine çarptı— 5 Mart 2017
İngiltere’de yanlış yönde giden bir arabanın karşı yönden gelen iki ata çarptığı ve üzerlerindeki adamları hayava uçurduğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer, takımı Walsall’un, sahasında konuk ettiği Oldham’a 2-0 galip geldiği karşılaşmada bu sezonki 14. golünü de attı.
Karşılaşmada daha atak oynayan Walsall, ilk yarısı 0-0 biten maçın 79. dakikasında penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Erhun Öztümer skoru 1-0 yaptı. Walsall, 90+2’de de ikinci sayısını buldu.
Karşılaşmayı 6 bin 003 futbolsever izledi. Sky Bet League One’da puanını, 35 maçta 49’a çıkartan Walsall 12’inci sıraya yükseldi.
Walsall’un bu haftaki maçları şöyle:
7 Mart Salı
Walsall-Chesterfield 19.45 (lig)
11 Mart Cumartesi
Charlton-Walsall 15.00 (lig)
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