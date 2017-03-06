Birmingham City evinde kötü: 1-3
— 6 Mart 2017
Sky Bet Championship’te Birmingham City sahasında Leeds United’a 3-1 mağlup oldu.
Beşiktaş’tan transfer edilen Kerim Frei’ye son 8 dakikada görev veren menejer Zola’nın takımı, ilk yarıda yediği golle 1-0 geriye düştü. 63’te skoru 1-1 yapan ev sahibi ekip 67 ve 81’deki Leeds United gollerini önleyemedi. Birmingham City, 35 maçta 43 puanla 17’inci sırada kaldı. Karşılaşmayı 20 bin 321 biletli futbolsever izledi.
Birmingham City’nin bu haftaki maçları şöyle
7 Mart Salı
Birmingham City-Wigan 19.45 (lig)
11 Mart Cumartesi
Cardiff City-Birmingham City 15.00 (lig)
Haber Okunma Sayısı:
139
Yorum bırak