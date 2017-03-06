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Braintree evinde 2-1 mağlup

— 6 Mart 2017

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Geçen hafta arası deplasmanda Bromley’e 5-0 galip gelerek dikkatleri çeken Braintree, hafta sonu ise evinde konuk ettiği Wrexham’a 2-1 mağlup oldu.

Daha 2.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Braintree son 45 dakikada kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı.

Braintree, hafta arası ise Bromley’e 5-32-45-70 ve 73’üncü dakilalarda attığı gollerle 5-0 galip gelmişti.

Braintree 35 maçta 41 puanla 18’inci sırada kaldı. Bu haftanın maçları şöyle:

7 Mart Salı

Braintree-Lincoln City 19.45 (lig)

11 Mart Cumartesi

Solihull Moors-Braintree 15.00 (lig)

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