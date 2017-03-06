Braintree evinde 2-1 mağlup

İngiltere’de polis eşinin seks işçiliği yapmasına onay!— 6 Mart 2017
İngiltere’de eşi seks işçisi olarak çalışan polis memurunun hikayesi, manşetlere taşındı.
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Geçen hafta arası deplasmanda Bromley’e 5-0 galip gelerek dikkatleri çeken Braintree, hafta sonu ise evinde konuk ettiği Wrexham’a 2-1 mağlup oldu.
Daha 2.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Braintree son 45 dakikada kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı.
Braintree, hafta arası ise Bromley’e 5-32-45-70 ve 73’üncü dakilalarda attığı gollerle 5-0 galip gelmişti.
Braintree 35 maçta 41 puanla 18’inci sırada kaldı. Bu haftanın maçları şöyle:
7 Mart Salı
Braintree-Lincoln City 19.45 (lig)
11 Mart Cumartesi
Solihull Moors-Braintree 15.00 (lig)
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