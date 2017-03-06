Gelin adayları bu habere çok sevinecek

Güney Londra’nın Croydon bölgesinde 11 Mart’ta faaliyete girecek olan Glamour Bride; kaliteli ve uygun fiyatlı gelinlikler ile gece elbiseleri, bindallılar ve aksesuarlar alanında hizmet verecek.

Londra’da gelin adayları en çok, hayal ettikleri gelinlik modelini bulamamaktan, bulsalar da yüksek fiyatlar nedeniyle alamamaktan yakınır. Sonrasında, fiyat avantajı sağlanacağı düşünülerek rota, Türkiye’ye çevrilir. Londra ile kıyaslandığında tam tersi olsa da, Türkiye’den alınan bir gelinlik için bu sefer de satış sonrası hizmet dezavantajı ortaya çıkar. Çok hassas kumaş ve dantellerden yapılan gelinliğin başına gelebilecek en küçük kazada bile tamir masrafı ciddi rakamları bulabilir.

GELİNLİK İLE İLGİLİ A’DAN Z’YE HİZMET

İşte, tüm bu sorunları ortadan kaldırmak ve gelin adaylarına rahat bir nefes aldırmak için Croydon’da hizmete girecek olan Glamour Bride’e uğramadan gelinlik, gece elbisesi ve bindallı almak için karar vermeyin. Hayatınızın en mutlu günü, Glamour Bride ile tam anlamıyla rüyaya dönüşsün.

Aybina Tizer ile Özlem Kılavuz ortaklığında hizmet verecek olan Glamour Bride, 11 Mart’ta kapılarını açacak. Tüm ürünlerini Türkiye’den getiren, burada tamir ve diğer servisleri yerine getirecek olan firma, isteğe bağlı gelinlik ve gece elbisesi modellerini de en kısa sürede temin etme becerisine sahip.

“BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ”

Güney, hatta Kuzey Londra’da bile gelinlik konusunda var olan büyük boşluğu görerek Glamour Bride’i kurmaya karar veren genç iş kadınları Tizer ve Kılavuz, “Türkçe konuşan toplumlardan büyük bir nüfusun yaşadığı Güney Londra’da gelinlik ve gece elbisesi alanında başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Artık gelinlik almak için Türkiye’ye gitmeye gerek yok. Biz burada hem kalite, hem fiyat, hem de satış sonrası hizmet anlamında bütün beklentileri fazlasıyla karşılayabilecek bir işletmeyiz” dediler.

31 Whitehorse Road, CR0 2JH London adresinde bulunan Glamour Bride’e 020 8127 3760 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.