“Halkla kucaklaşarak sorunları çözeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Londra Başkonsolosluğu görevine 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle başlayan Çınar Ergin, ilk röportajını Londra Gazeteye verdi.

12 yıl önce de T.C. Londra Büyükelçiliği’nde görev yaptığını, dolayısıyla aradan geçen zaman zarfında, İngiltere’deki Türk toplumunun birçok alanda etkinliğini artırmasından gurur duyduğunu belirten Çınar Ergin, “Bu konumumuzu kuvvetlendirdikçe iki ülke arasında daha sağlam köprüler kurulacaktır. Biz diplomatlar, bir yandan İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan bu ülkede bulunan vatandaşlarımıza hem klasik anlamda konsolosluk hizmeti vermeye, hem de onların derdine- tasasına ve sevincine ortak olmaya çaba gösteriyoruz. Ayrıca ekonomik ve toplumsal konularda daha başka neler yapabiliriz bunun yöntemlerini araştırıyoruz” dedi.

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN

Görev süresi boyunca halkla sürekli temas halinde olacağını, ferdi anlamda da sorunları aşmak için çözüm yolları bulmaya çalışacağını kaydeden Çınar Ergin, Başkonsolosluğun kısıtlı fiziki yapısı ve personel azlığına rağmen kimseyi ihmal etmek istemediklerinin de altını çizdi. Ergin, “Her zaman elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Halkla kucaklaşarak onların sorunlarını çözmek istiyoruz” diye konuştu.

BREXIT VE OLASI ETKİLERİ

İngiltere için tarihi bir dönemeç olan Brexit’in Türk toplumuna olası etkileriyle ilgili görüşlerini de paylaşan T.C. Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, şöyle devam etti: “Brexit, hepimizin bildiği üzere çok yeni bir oluşum. Üzerinde tartışmalar ve değerlendirmeler sürüyor. Ancak Brexit’in olumsuz etkilerinden toplumumuzu korumak, olumlu etkilerinden de yararlanmalarını sağlamak için çalışacağımızın bilinmesini isterim. İngiltere’nin geçmekte olduğu bu süreçten vatandaşlarımızın mümkün mertebe kolay, rahat ve kazançlı çıkması için neler yapılması gerekiyorsa bunları da değerlendiriyoruz.”

ÇINAR ERGİN KİMDİR?

1986 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1992’de ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’na girdi. 1997-2001 yılları arasında Seul Büyükelçiliği’nde Ataşelik, 2. ve 3. Katiplik, 2001-2004’te Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü, 2. Katiplik ve Başkatiplik, 2004-2008’de T.C. Londra Büyükelçiliği’nde Başkatiplik ve Müsteşarlık, 2008-2011’de Siyaset Planlama Dairesi Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, 2011-2014’te T.C. Roma Büyükelçiliği’nde Müsteşar ve Birinci Müsteşarlık, 2014-2017’te ise Havacılık Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ergin, evli ve iki çocuk babasıdır.