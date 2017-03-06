İngiltere’de 33 Türk vatandaşı cezaevinde

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 147 farklı ülkede toplam 5 bin 531 tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşının bulunduğunu açıkladı. En fazla Türk vatandaşının tutuklu bulunduğu ülke ise 3 bin 92 ile Almanya oldu.

Bakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu‘nun 2008-2016 yılları arasında, yurt dışında yargılanan ve ceza alan Türk vatandaşlarına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Çavuşoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde 3 bin 92, Yunanistan‘da 376, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde 218, Gürcistan‘da 139, Belçika‘da 202, Avusturya‘da 202, Fransa‘da 175, Hollanda‘da 118, İsviçre‘de 94, Amerika Birleşik Devletleri‘nde (ABD) 56, Danimarka‘da 62, Romanya‘da 68, Suudi Arabistan‘da 53, Rusya Federasyonu‘nda 47, Bulgaristan‘da 45, İngiltere‘de 33, İran ve İsveç‘te 22, İtalya‘da 61 olmak üzere 147 farklı ülkede toplam 5 bin 531 tutuklu ve hükümlü vatandaşın bulunduğunu söyledi.

YURT DIŞINDAKİ KAYIP TÜRK VATANDAŞLARI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2008-2016 yılları arasında yurt dışında kaybolup, akıbeti araştırılmakta olan Yunanistan‘daki 42 vatandaştan 3’ünün bulunduğunu belirterek, “Aynı dönemde İtalya‘da 11, Fransa ve Belçika‘da 3, Bahamalar’da 2, İrlanda’da 1, Suudi Arabistan‘da 1 ve Amerika Birleşik Devletlerinde 1 vatandaşımız kayıp olup kendilerinden haber alınamamaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, gerek Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi gibi çok taraflı gerekse iki taraflı hukuki ve cezai alanlarda adli yardımlaşma anlaşmaları çerçevesinde yurt dışında hükümlü olarak bulunan vatandaşların, sadece cezaevi koşullarına bağlı olarak değil; bakiye hürriyeti bağlayıcı cezalarını vatandaşı bulundukları Türkiye‘de çekmek üzere talepte bulunabildiğini söyledi.

NAKLEDİLEN HÜKÜMLÜLER

Bakan Çavuşoğlu, bu şekilde Türkiye‘ye nakledilen vatandaşlara ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, 2008 yılında 51 kişi, 2009 yılında 31 kişi, 2010 yılında 43 kişi, 2011 yılında 34 kişi, 2012 yılında 30 kişi, 2013 yılında 31 kişi, 2014 yılında 23 kişi, 2015 yılında 27 kişi ve 2016 yılında 23 kişinin Türkiye‘ye nakledildiği belirtildi. (DHA)