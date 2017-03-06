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İngiltere’de polis eşinin seks işçiliği yapmasına onay!

— 6 Mart 2017

 

Polis memuru Scott ve seks işçisi Sarah Jane Forest.

İngiltere’de eşi seks işçisi olarak çalışan polis memurunun hikayesi, manşetlere taşındı.

İngiltere, polis memuru PC Scott Frost ve hayat kadını olarak çalışan eşi Sarah Jane Frost’u konuşuyor. Daily Mail’in haberine göre, 30 yaşındaki Sarah Jane Frost, internete koyduğu ilanda saat ücreti 130 sterlin karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini belirtiyor. İngiltere’nin Kent bölgesinde yaşayan ve üç yıldır bu tarz ilanlarla müşteri bulan Frost, müşteri çıkması halinde ülke genelinde ‘iş seyahatleri’ yaptığını ifade ediyor. Basında çıkan haberlere göre, Sarah Jane Frost, mesleğinden tüm arkadaşlarının ve aile üyelerinin haberdar olduğunu söylüyor. 41 yaşındaki PC Scott Frost da eşinin işi konusunda emniyet müdürlüğündeki amirlerini bilgilendirdiğini belirtiyor.

Müdürlerinin, eşinin çalışmasında bir sakınca görmediğini iddia eden PC Scott Frost, “Sorun olmadığını söylediler. Zaten bir sorun olsa, şu an işsiz olurdum, değil mi?” diyor. İngiliz polisinden yapılan açıklamada, “Memurumuz doğrusunu yapmış ve Emniyet’i eşinin işi konusunda bilgilendirmiştir” denildi. Fuhuşun yasal olduğu İngiltere’de, ‘kadın tüccarlığı’ ve genelev işletmek ya da sokakta müşteri aramak yasak. PC Scott-Sarah Jane Frost çifti Ağustos 2015’te evlenmiş. 1.60 boyundaki Sarah Jane Frost, internete verdiği ilanda 88 kilo olduğunu belirtiyor. (MYNET.COM)

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