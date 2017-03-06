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İngiltere’deki yüzme yarışlarında “Burkini”ye yeşil ışık

— 6 Mart 2017

 

Müslüman kadın yüzücüler burkini giyerek yarışlara katılabilecek.

İngiltere Amatör Yüzme Birliği (ASA), Müslüman kadın yüzücülerin ülkedeki yüzme yarışlarına burkiniyle (tesettür mayosu) katılabileceğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, müsabakalarda giyilmesi gereken mayo yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte sporcuların yarışlarda artık burkini giyebileceği kaydedildi.

Vücudu tamamen örten mayolarla yarışılmasını daha önce yasaklayan ASA, inancı ya da devam eden sağlık sorunu sebebiyle vücudun tamamını örten mayoların giyilebilmesine izin verdi.

ASA Başkanı Chris Bostock, yeni uygulamanın İngiltere‘deki yüzme yarışları için ileriye dönük olumlu bir adım olduğunu belirterek, “Umarız bu uygulama daha fazla kişinin yarışlara katılmasını teşvik eder. Herkesin potansiyelinin farkında olmasını istiyoruz. Kulübünüzü ulusal yüzme yarışında temsil etmek çok özel bir şey. Kuralların değiştirilmesinin, yeni nesil yüzücüleri cesaretlendireceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Burkini yasağının, İngiltere Müslüman Kadınlar Spor Derneğinin (MWSF) talebi üzerine kaldırıldığı da aktarıldı.

Burkini, vücudun tamamını ve başı örten 2 parçalı mayodan oluşuyor. (AA)

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