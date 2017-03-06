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İngiltere’nin nüfusu 70 milyonu aşacak

— 6 Mart 2017

İngiliz hükümeti verilerine göre, ülke nüfusu önümüzdeki on yıl içinde 70 milyonu aşacak. Artan göçmen sayısı ve yüksek doğum oranları yaşlanan nüfusla birleştiğinde İngiltere nüfusunun her zamankinden fazla üyeye sahip olacağı belirtildi.

NÜFUS artışı, ölüm oranından fazla doğum oranının olması ve net göç oranı, nüfus araştırmacılarının öngörülerine dayanak oldu. Buna göre 2015’e kadar ülke nüfusunun 61.5 milyon olarak tahmin edildiği ifade edildi. Önceki yıla oranla yarım milyonluk bir artış söz konusu olmuştu.

Uzmanlara göre nüfus artışı, kısmen de yaşlanan nüfusa bağlanıyor. Buna göre her 5 kişiden biri gelecek on yıl içinde 65 ve üzeri yaşta olacak. İngiltere Ulusal İstatistik Ajansı (ONS) raporuna göre, nüfus 1960’larda aşırı doğum oranları sayesinde arttı, 1970’lerde azaldı, 1980’li yılların sonlarında ise tekrar normal seviyeye geldi. Yakın zamandaki artış ise AB üye ülkelerindeki nüfus artışına paralel olarak gerçekleşti.

İNGİLİZLERİN ÖMRÜ UZUYOR

65 yaş ve üzeri nüfusun genel nüfustaki dağılımı 1975’te yüzde 14.1 iken bu oran 2015’te 17.8’e yükseldi. Tahminlere göre 65 yaş ve üzeri nüfusun genel nüfusa oranı 2025 itibarıyla yüzde 20, 2045 yılı itibarıyla ise yüzde 25’e yükselecek.
1955’ten beri ülke genelindeki doğum oranları ölüm oranlarından daha yüksek oldu. 1990’lardan itibaren ise ülke nüfusunun artışı aynı zamanda İngiltere’ye dış ülkelerden gelip yerleşen nüfusa bağlanıyor. İstatistikçiler, İngiltere’nin aldığı göçün nüfusa doğrudan oranının 2004 ve 2015 yılları arasında 250 binden fazla olduğunu söylüyor. (HÜRRİYET)

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